Збитки від урагану "Харві" можуть стати рекордними, досягнувши $160 мільярдів

Збитки від урагану "Харві" можуть досягти рекордних значень, дійшовши до позначки 160 мільярдів доларів, що дорівнює приблизно одному відсотку ВВП США, пише газета USA Today, передає Прайм.

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За даними спеціалізованого порталу AccuWeather, наслідки урагану для економіки штату Техас будуть дуже серйозними, вони вплинуть на ситуацію на ринку праці, бізнес і доходи копаній.

Відзначається, що сума збитків може перевищити сумарні збитки, викликані ураганом "Катріна" в 2005 році і потужним тропічним циклоном "Сенді" в 2012 році.

Не менше 30 людей загинули і понад 13 тисяч були врятовані під час повені, що охопила обширні райони Техасу. Понад 30 тисяч жителів зараз перебувають у пунктах тимчасового розміщення.

Повінь була викликана ураганом "Харві", який послабшав до тропічного шторму. Як очікується, руйнування від "Харві" можуть бути масштабнішими, ніж від урагану "Катріна" в 2005 році, від якого серйозно постраждав штат Луїзіана.