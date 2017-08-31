Росіяни назвали свої головні проблеми: бідність, ціни та безробіття

Більшість росіян вважає найгострішими проблемами країни зростання цін, безробіття, бідність та зубожіння. До такого висновку прийшли соціологи «Левада-центру». А найменше громадян турбує обмеження демократичних свобод.

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Дослідження про те, які проблеми турбують росіян найбільше, було проведене соціологами «Левада-центру» в серпні 2017 року. У ньому взяли участь 1600 осіб старше 18 років у 48 регіонах, передає РБК.

Більшість респондентів назвали найбільш серйозною проблемою зростання цін (61%). Протягом 20 років досліджень вона була однією з найбільш важливих: у липні 1999 року кількість тих, хто надавав їй першорядного значення зросла до максимальної позначки в 86%. В серпні 2015 року таких було 78%, рік тому — 72%.

Крім того, до трійки найбільш гострих проблем, згідно з опитуванням «Левада-центру», увійшли бідність і зубожіння населення (хвилюють 45% респондентів), а також зростання безробіття (33%). Така ж кількість росіян стурбовані корупцією.

Проблеми зростання цін, безробіття і зубожіння населення — це ті категорії, якими найскладніше маніпулювати за допомогою пропагандистських механізмів: кожен відчуває ці проблеми на собі, тому саме їх під час опитувань респонденти згадують у першу чергу, відзначає соціолог «Левада-центру» Каріна Піпія.

Якщо інтерес до війни в Україні знижувався з 2014 року (з 22 до 14%), оскільки ця тема почала зникати з основних сюжетів телебачення, то зростання цін — це те, з чим росіяни стикаються кожен день безвідносно до випусків теленовин, зазначила вона. Проблема корупції протягом всього періоду досліджень, як і зростання цін, також вважається однією з найбільш гострих, вказує Піпія.

Найменше опитаних — лише 4% — сказали соціологам, що їх найбільше турбує обмеження громадянських прав і демократичних свобод і тиск на незалежні ЗМІ. За весь час досліджень цей показник жодного разу не перевищив 5%, але він дещо підріс до серпня 2013 року, коли знаходився на рівні 3%.