Гройсман анонсував створення фонду підтримки українських стартапів в 2018 році

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман анонсував створення фонду підтримки українських стартапів у 2018 році.

Читайте такожУкраїна має стати стартап-нацією - Гройсман

Про це прем'єр сказав під час зустрічі з учнями навчально-виховного комплексу «Ерудит» у Києві.

«Ми створимо Фонд стартапів на наступний рік, будемо підтримувати, будемо інвестувати в це, бо це за великим рахунком величезний успіх для всієї нашої країни», - сказав він.

Гройсман зазначив, що багато успішних стартапів у світі були створені українцями.

Як повідомляв УНІАН, у середині червня Кабінет міністрів України за підтримки USAID та UKAID ініціював конкурс стартапів на базі відкритих даних Open Data Challenge, з призовим фондом першого циклу - 1,5 млн грн.

В Україні інвестуванням стартапів на різних стадіях їх розвитку займаються 17 венчурних фондів, шість фондів прямих інвестицій і один корпоративний фонд.