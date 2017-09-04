Facebook вимагає від російської платіжної системи віддати домен у рунеті

Американська компанія Facebook Inc. вимагає безоплатно передати їй права на домен facebook.ru. Про це повідомляє "Коммерсантъ" з посиланням на текст самого листа, який є в розпорядженні видання.

З 2005 року домен належить ЗАТ ЦФТ — головний структурі платіжної системи «Золота корона», з недавнього часу з сайту facebook.ru йде автоматична переадресація на сайт платіжної системи.

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Така ситуація не влаштовує Facebook Inc.: корпорація зажадала від ЦФТ до 30 вересня відмовитися від використання товарного знака facebook.

Facebook Inc. 28 серпня направила претензійний лист ЗАТ ЦФТ («Центр фінансових технологій») з вимогою передати їй безоплатно домен facebook.ru. Як випливає з тексту, Facebook Inc. стало відомо, що домен належить ЗАТ ЦФТ, оскільки з домену facebook.ru йде автоматична переадресація на сайт платіжної системи «Золота корона».

У листі наголошується, що компанія Facebook Inc. заснована в 2004 році, є власником всесвітньо відомої соціальної мережі і правовласником товарного знака facebook в різних написаниях. Доменне ім'я facebook.ru відтворює зареєстрований товарний знак, що є абсолютно неприйнятним для Facebook Inc., випливає з листа.

У корпорації вказують на ст. 1515 ЦК РФ, що передбачає відповідальність за використання чужого товарного знака у вигляді виплати компенсації до 5 млн руб. або подвійної вартості ліцензії на товарний знак. У зв'язку з цим Facebook Inc. вимагає негайно припинити використання товарного знака facebook і безоплатно передати їй спірний домен до 30 вересня, а до 6 вересня повідомити про результат розгляду претензії.

У прес-службі ЦФТ повідомили, що домен придбаний в 2005 році (Facebook з'явився в Росії в 2008 році). «За попередні 12 років претензій від Facebook Inc. або будь-якої іншої особи щодо домену нам не надходило», — зазначили в прес-службі ЦФТ. Серпневий лист Facebook Inc. "знаходиться на опрацюванні у юристів", обговорювати претензію в ЦФТ відмовилися. Навіщо компанія в 2005 році отримала сайт з доменним іменем facebook.ru там не пояснили.