В Україні встановили перші криптомати

У Києві з'явилися з'явилися перші криптомати в будівлях біля станцій метро "Кловська" і "Палац Україна", а також на Солом'янці, на лівому березі, на Троєщині і на Оболоні. Про це йдеться в повідомленні KUNA Bitcoin Agency в соціальній мережі Facebook.

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"4 вересня 2017 року почалося відкрите тестування системи криптоматів в Україні - приватний підприємець, який купив перші шість терміналів для продажу биткоина за готівку, вже розмістив їх у Києві, ще два на наступному тижні з'являться в Харкові", - йдеться у повідомленні.

В агентстві кажуть, що вже отримали заявки на більш ніж 150 терміналів по всій Україні. Щоб купити криптовалюту, потрібно дати автомату зісканувати свою адресу гаманця з біткоїн-додатку на вашому смартфоні, внести готівку (від 500 грн) — і біткоїны вирушать на гаманець.

За даними на 4 вересня, курс криптовалюти Bitcoin після зростання вище позначки $5 тисяч опустився до $4,6-4,3 тис.

Як повідомляв УНІАН, нещодавно поліція і СБУ виявили на території лікувально-оздоровчого центру інституту Патона "фабрику" генерації кріптовалюти Bitcoin, яка працювала з порушенням законодавства України.