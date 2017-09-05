Прем'єр закликає Раду об'єднатися для проведення реформ

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман закликає народних депутатів з парламентської коаліції і опозиції об'єднатися для проведення необхідних структурних реформ в Україні. Про це він заявив під час відкриття нової сесії роботи парламенту.

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"Я хотів би закликати всіх нас об'єднатися для прийняття конкретних рішень, що дадуть можливість людям отримати якісну пенсію, якісну освіту, охорону здоров'я, отримати доступ до якісного і справедливого правосуддя... Я хотів би, щоб ми боролися разом – коаліція і опозиція, позафракційні депутати, які вболівають за Україну", - сказав Гройсман.

Також прем'єр-міністр закликав депутатів припинити постійні чвари для спільного прийняття важливих рішень.

"Я закликаю вас всіх зробити ці зміни, перестати займатися постійними чварами. Ми з вами маємо шанс зробити Україну успішною", - додав він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні голова парламенту Андрій Парубій відкрив сьому сесію Верховної ради сьомого скликання.

30 серпня Гройсман заявляв, що він розраховує на те, що цієї осені парламент прийме запропоновані урядом реформи пенсійної системи, медицини, освіти та ін. Загалом цієї осені, за словами глави уряду, потрібно прийняти близько 50 законопроектів.