"Кримнаш": росіяни розлюбили окупований півострів

Число росіян, що відвідали окупований Крим у січні-серпні, знизилося на 4,2% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року - таким чином, за вісім місяців цього року півострів відвідало близько 4,1 млн громадян РФ, пише Газета.RU.

Статистика фіксує охолодження інтересу росіян до анексованого Криму. Надії "влади" півострова, яка передбачала в цьому році туристичний потік на рівні минулого року, поки не виправдовується.

Читайте такожКомпанія, що застрахувала будівництво Керченського мосту, потрапила під санкції СШАНа думку представників туристичної галузі, реальне зниження турпотоку на півострів набагато вище. За словами генерального директора компанії «Дельфін» Сергія Ромашкіна, скорочення турпотоку становить приблизно 10%. «У Криму статистику про туристів рахують на підставі даних аеропортів про кількість тих, хто в'їхав та перебрався через Керченську протоку. Однак не всі, хто в'їхав таким чином, є туристами», - зазначає експерт.

Глава правління регіонального відділення Російського союзу туріндустрії в анесованих Криму і Севастополі Борис Зелінський заявив, що турпотік на півострів міг просісти і зовсім на 20%.

За словами Ромашкіна, турпотік зріс на хвилі медійної популярності і досяг піку, а тепер буде поступово знижуватися.

Експерти пояснюють минулорічний сплеск інтересу росіян до анексованого Криму тим, що були обмежені можливості для відвідування Туреччини і Єгипту.

В цьому році через зміцнення рубля багато росіян віддали перевагу поїздкам за кордон відпочинку на рідних теренах. За даними Росстату, за перші шість місяців 2017 року виїхали в туристичних цілях в зарубіжні країни 17,1 млн росіян. В минулому році йшлося про набагато більш скромну цифру в 13,2 млн осіб.

Відносини Росії і Туреччини погіршилися в 2015 році, коли турецький винищувач збив у Сирії російський бомбардувальник Су-24. Це призвело до того, що чартерам заборонили літати до Туреччини. Але після тривалої перерви цієї весни чартерні рейси до Туреччини поновилися. За даними Росстату, за січень-червень 2017 року Туреччину відвідали 1,6 млн росіян.

Для порівняння, за аналогічний період 2016 року їх було всього 168 тис. осіб, тоді як у перші півроку 2015 року — майже 1,4 млн туристів.

На сьогоднішній день діє заборона на продаж в Росії турів у Єгипет. Але, як зазначають джерела, вже восени поточного року країни можуть відновити авіасполучення. Тоді турпотоки в окупований Крим ще більше скоротяться.