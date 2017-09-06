Держпідприємство "СЕТАМ" провело перший у світі аукціон на технології блокчейн

Державне підприємство "Система електронних торгів арештованим майном" (СЕТАМ) провело перший у світі аукціон за допомогою технології блокчейн, яка унеможливлює зміну даних у системі.

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Як передає кореспондент УНІАН, під час презентації аукціону гендиректор сетах Віктор Вишньов сказав: «Зараз ми з вами разом проведемо перший аукціон у світі на блокчейні».

За його словами, на першому етапі впровадження блокчейн-технології в систему аукціонів буде фіксуватися інформація тільки про ставки.

«Це є першим етапом. На сьогодні ми будемо зберігати ставки, послідовність, розмір ставок. Надалі будуть фіксуватися і заявки, і внесення всієї інформації, яка може міститися в системі», - сказав Вишньов.

Гендиректор «СЕТАМ» повідомив, що перевірити достовірність інформації можна на сайті blockchain.gov.ua.

«Для цього в системі аукціону треба скопіювати посилання ставки ... за допомогою натискання на значок біля ставки і перевірити інформацію про ставку на сайті», - розповів він.

Для створення платформи блокчейн була обрана EXONUM міжнародної компанії BitFury Group.

Співзасновник BitFury Валерій Вавілов зазначив, що на даному етапі учасник аукціону може перевірити свої дані, надалі з'явиться можливість перевірки інших учасників аукціону.

«Ви можете бути впевнені, що ваші дані внесені в базу, що вони не були змінені. Наступним етапом буде можливість перевірки інших учасників, в тому числі, щоб забезпечити неможливість зміни даних заднім числом. Таким чином забезпечується 100-відсоткова чесність», - сказав він.

Вавілов додав, що завдання проекту - показати, що систему можна запровадити і в інші проекти державного рівня.

«Ми працювали над цим проектом з другого кварталу цього року, основне завдання - це вибудувати блокчейн-систему в країні і запровадити систему в різні системи державного рівня», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 8 червня «СЕТАМ» і Держагентство з питань електронного уряду України підписали меморандум з міжнародною компанією BitFury Group про залучення нових технологій для підвищення надійності та ефективності електронних торгів.

Блокчейн - це спосіб зберігання даних або цифровий реєстр транзакцій і угод. При його використанні цифрові записи об'єднуються у "блоки", які потім зв'язуються криптографічно і хронологічно у "ланцюжок" за допомогою складних математичних алгоритмів. Процес шифрування, відомий як хешування, виконується великою кількістю різних комп'ютерів, які працюють в одній мережі. Як тільки реєстр буде оновлено і утворено новий блок, він вже не може бути змінений. Таким чином, підробити його неможливо.