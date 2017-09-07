Порошенко: Україна буде й надалі скорочувати вплив російських соцмереж

Україна продовжить вживати заходів щодо скорочення присутності і популярності в мережі Інтернет російських соціальних мереж, які використовуються спецслужбами РФ як інструмент в неоголошеній війні проти України.

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Про це під час щорічного послання до парламенту заявив президент України Петро Порошенко.

"Російські соціальні мережі були і залишаються інструментами спецоперацій російських спецслужб в неоголошеній війні проти України. Ми будемо і надалі уважно стежити і скорочувати їх присутність", - сказав він.

Також президент додав, що в результаті введення в поточному році санкцій проти компаній, які адмініструють російські пошукові системи і соцмережі, вже досягнутий результат – російські пропагандистські сайти випали з десятки найбільш відвідуваних веб-ресурсів України.

Як повідомляв УНІАН, 15 травня 2017 року Порошенко підписав указ про продовження на рік санкцій проти Росії, згідно з яким в Україні буде заблоковано доступ до російських соціальних мереж "ВКонтакте", "Однокласники", ресурсів Yandex, а також заборонено використання бухгалтерського програмного продукту "1С". Доступ до російських соціальних мереж буде обмежений у зв'язку з блокуванням всіх ресурсів сервісу Mail.Ru Group. Під дію санкцій підпадають сайтів антивірусних компаній "Лабораторія Касперського" і DrWeb.

З 16 травня найбільший оператор фіксованого зв'язку "Укртелеком" почав роботи по блокуванню російських сайтів. 18 травня найбільші українські мобільні оператори "Київстар", "МТС Україна" (бренд Vodafone) і lifecell почали роботи по блокуванню санкційних російських сайтів.

За словами секретаря РНБО Олександра Турчинова, Росія через свої соцмережі веде інформаційну агресію і здійснює свою пропаганду.