Google оскаржила рішення Єврокомісії про рекордний штраф у €2,4 мільярда

Компанія Google в понеділок, 11 вересня, оскаржила в Європейському суді рішення Єврокомісії про стягнення рекордного штрафу в сумі 2,42 мільярда євро. Про це пише видання Reuters.

Апеляція була подана через два місяці після того, як Єврокомісія звинуватила Google у зловживанні домінуючим становищем на ринку пошукових систем у Європі.

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Зокрема, Google формував видачу результатів по товарах і послугах так, що комерційні партнери корпорації виявлялися першими у видачі.

Видання зазначає, що Європейському суду, що базується в Люксембурзі, знадобиться кілька років для прийняття рішення по даній апеляції.

Представники Єврокомісії мають намір захищати своє рішення і впевнені у своїй перемозі в суді.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці червня 2017 року Єврокомісія оштрафувала материнську компанію Google — Alphabet — на €2,42 млрд за зловживання домінуючим становищем на ринку пошукових систем.

За даними Financial Times, цей штраф — максимальний серед штрафів по антимонопольних справах. Він побив рекорд 2009 року — тоді ЄК зобов'язала Intel виплатити €1,06 млрд.