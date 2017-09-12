Інтерес іноземців до України зростає: за півроку країну відвідало понад 6 мільйонів туристів

Україну в першому півріччі 2017 року відвідало на 8,7% більше туристів порівняно з аналогічним періодом минулого року - 6,3 мільйона осіб, повідомила прес-служба Міністерства економічного розвитку і торгівлі.

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Згідно з повідомленням, за підрахунками Державної прикордонної служби, мета туризму в першому півріччі вказали 19,2 тисячі осіб, що в'їжджають до України. Однак за класифікацією Всесвітньої туристичної організації ООН до туристів зараховуються також особи, які перетнули кордон зі службовою, діловою, приватної, релігійною метою, з метою туризму і навчання, культурного та спортивного обміну, транзиту тощо.

"Підсумовуючи все вищезазначене, можна стверджувати, що за перше півріччя 2017 року до України в'їхало 6,3 мільйона туристів, що на 8,7% більше, ніж за аналогічний період 2016 року (5,8 мільйона туристів). Нагадаємо, що за 2016 рік, за даними Держприкордонслужби, до України в'їхало 13,6 мільйона іноземців, що на 5,6% більше, ніж 2015 року. Кількість туристичних потоків в Україну продовжує зростати", - зазначили в міністерстві.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство економічного розвитку і торгівлі України спільно з державним "ПриватБанком", Visa International Service Association, національним туроператором Join up і компанією Amadeus з 1 серпня запустили новий туристичний продукт - національну систему лояльності "Турист України". Суть програми лояльності полягає в тому, щоб під час розрахунків грошима туристи накопичували бали, які потім зможуть витратити. Програма лояльності працює в Києві, Львові, Дніпропетровську та Одесі.