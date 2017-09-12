Експерти назвали ТОП-10 популістських заяв уряду (інфографіка)

Експерти інтернет-порталу «Слово і діло» порівняли обіцянки членів українського уряду з їх реальним виконанням, і створили список ТОП-10 популістських обіцянок уряду, вказавши, що, попри те, що прем'єр-міністр України Володимир Гройсман та члени Кабінету міністрів постійно критикують популізм, вони самі цим грішать.

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Як повідомив на прес-конференції політичний експерт Валентин Гладких, у зв'язку з тим, що в Україні так багато говорять про таке явище, як популізм, і у зв'язку з тим, що це дійсно важлива проблема українських політиків, фахівці порталу «Слово і діло» вирішили створити список ТОП-10 популістських заяв уряду.

«На превеликий жаль, незважаючи на свою постійну і обґрунтовану критику популізму і популістів, Володимир Гройсман та члени його Кабінету, як показує наш аналіз, самі також заражені цією бацилою», - сказав Гладких.

Аналітик «Слова і діла» Віктор Гаврилюк продемонстрував приклади найбільш популістських обіцянок Кабінету міністрів, які були озвучені як прем'єр-міністром, так і окремими членами уряду.

Так, він навів як приклад обіцянки Гройсмана та віце-прем'єр-міністра Володимира Кістіона, що за 2-3 роки українські дороги будуть приведені в нормальний технічний стан; обіцянки міністра фінансів Олександра Данилюка про те, що всі борги в Україні будуть виплачені; обіцянки міністра енергетики та вугільної промисловості Ігоря Насалика, що після закриття шахт люди не залишаться без роботи, і про те, що до 2018 року не буде жодної збиткової шахти; обіцянки віце-прем'єр-міністра і міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Геннадія Зубка про те, що в ході медичної реформи жодна медустанова не буде закрита, тощо.

Гаврилюк наголосив, що, коли політики апелюють до народних мас з максимально простою риторикою, необхідно в першу чергу замислитися про те, чого в зв'язку з конкретною обіцянкою варто очікувати насправді.

«Чи реальне виконання у рамках компетенцій даної посадової особи? Чи існують критерії, за якими можна буде перевірити обіцянку, і чи є термін виконання реалістичним? І головне - нащо дається обіцянка: щоб виправдати очікування виборців або ж, щоб реалізувати необхідні завдання і цілі, які стоять перед посадовою особою? », - додав аналітик.

Гладких перерахував ознаки, за якими можна ідентифікувати популістів. За його словами, такими ознаками є відсутність конкретики, а саме критеріїв, за якими можна верифікувати або сфальшувати обіцянку, тобто перевірити її виконання або невиконання, а також відсутність вказівки терміну виконання обіцянок. До цього переліку також можна віднести обіцянки, які не входять безпосередньо до повноважень спікера, і обіцянки, які даються тільки виходячи з очікувань виборців, без урахування реальної можливості виконання.

Політичний експерт Олександр Москалюк провів порівняльний аналіз плану дій уряду з публічними заявами міністрів. За його словами, було встановлено, що обіцянки міністри дають стосовно різноманітних сфер діяльності Кабміну, і ці обіцянки не завжди збігаються з задекларованими напрямками роботи уряду.

«Даючи обіцянку, урядовці часто забувають, що Кабінет міністрів - це орган виконавчої влади, який втілює закони, ухвалені парламентом. Заяви про якісь реформи мають бути підкріплені, щонайменше, законопроектами і наявністю парламентської більшості», - наголосив Москалюк.

Як повідомляв УНІАН, раніше Гройсман заявляв, що однією з ключових перешкод на шляху до поліпшення рівня життя в Україні є популізм.

Президент України Петро Порошенко також наголошував, що популізм в Україні блокує приватизацію держмайна і запуск обороту сільгоспземель, які є важливими компонентами програми реформ при співпраці з Міжнародним валютним фондом.