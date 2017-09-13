Гейтс знову перший: вісім найбагатших людей світу за день збільшили статки на $8 мільярдів
Найбільше вдалося збільшити свій статок іспанському магнату Амансіо Ортега, який не так давно піднімався на першу сходинку рейтингу Forbes.
Бізнесмени, які займають перші вісім рядків глобального рейтингу Forbes, менше ніж за добу розбагатіли на $8,3 млрд. Про це свідчать дані Forbes. Лідер списку — засновник Microsoft Білл Гейтс — збільшив свій статок «всього» на $277 млн, до $85,3 млрд. Цьому сприяло зростання акцій виробника програмного забезпечення 12 вересня на 1,05%, до $74,7 за папір.
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Зростають також і акції Amazon — вони зранку додали 1,25% і зараз торгуються на рівні $977,9 за штуку. Це дозволило Джеффу Безосу, засновнику інтернет-ритейлера, збільшити свій статок до $83,3 млрд. Втім, розрив між ним і Гейтсом все ще досить великий ($2 млрд), так що потрапити на перше місце рейтингу, як це вже вдалося зробити творцеві Blue Origin на кілька годин у кінці липня, буде не так просто.
Власник бренду Zara Амансіо Ортега, який також займав перше місце в списку найбагатших людей планети (real time), за день «додав» $2,2 млрд, однак все ще залишається на третьому місці з $82,2 млрд.
«Оракул з Омахи» Уоррен Баффет став багатшим на $926 млн. Зараз його статок оцінюється в $76,4 млрд, він займає четверту сходинку в рейтингу Forbes Real Time. Приблизно на стільки ж збільшився за півдня статок творця Facebook Марка Цукерберга — він зріс на $1 млрд, до $72,1 млрд.
Продовжує збагачуватись і мексиканський магнат Карлос Слім. Незважаючи на страйки робітників America Movil, його головного активу, за півдня його статок збільшився на $661 млн, до $70,1 млрд.
Сьому сходинку в Forbes Real Time займає співзасновник і генеральний директор Oracle Ларрі Еллісо, його статок 12 вересня збільшився на $975 млн, до $63,5 млрд.
Замикає вісімку найзаможніших бізнесменів за версією Forbes найбагатший житель Франції — бенефіціар LVMH Moët Hennessy — Louis Vuitton Бернар Арно. Його статок зріс на $1,3 млрд, до $58,4 млрд.