Гейтс знову перший: вісім найбагатших людей світу за день збільшили статки на $8 мільярдів

Бізнесмени, які займають перші вісім рядків глобального рейтингу Forbes, менше ніж за добу розбагатіли на $8,3 млрд. Про це свідчать дані Forbes. Лідер списку — засновник Microsoft Білл Гейтс — збільшив свій статок «всього» на $277 млн, до $85,3 млрд. Цьому сприяло зростання акцій виробника програмного забезпечення 12 вересня на 1,05%, до $74,7 за папір.

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Зростають також і акції Amazon — вони зранку додали 1,25% і зараз торгуються на рівні $977,9 за штуку. Це дозволило Джеффу Безосу, засновнику інтернет-ритейлера, збільшити свій статок до $83,3 млрд. Втім, розрив між ним і Гейтсом все ще досить великий ($2 млрд), так що потрапити на перше місце рейтингу, як це вже вдалося зробити творцеві Blue Origin на кілька годин у кінці липня, буде не так просто.

Власник бренду Zara Амансіо Ортега, який також займав перше місце в списку найбагатших людей планети (real time), за день «додав» $2,2 млрд, однак все ще залишається на третьому місці з $82,2 млрд.

«Оракул з Омахи» Уоррен Баффет став багатшим на $926 млн. Зараз його статок оцінюється в $76,4 млрд, він займає четверту сходинку в рейтингу Forbes Real Time. Приблизно на стільки ж збільшився за півдня статок творця Facebook Марка Цукерберга — він зріс на $1 млрд, до $72,1 млрд.

Продовжує збагачуватись і мексиканський магнат Карлос Слім. Незважаючи на страйки робітників America Movil, його головного активу, за півдня його статок збільшився на $661 млн, до $70,1 млрд.

Сьому сходинку в Forbes Real Time займає співзасновник і генеральний директор Oracle Ларрі Еллісо, його статок 12 вересня збільшився на $975 млн, до $63,5 млрд.

Замикає вісімку найзаможніших бізнесменів за версією Forbes найбагатший житель Франції — бенефіціар LVMH Moët Hennessy — Louis Vuitton Бернар Арно. Його статок зріс на $1,3 млрд, до $58,4 млрд.