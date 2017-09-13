Кількість безробітних в Україні за рік скоротилася на 12%

Кількість безробітних в Україні на 1 вересня 2017 року скоротилася на 12%, порівняно з відповідною датою 2016 року - до 312 тисяч осіб, повідомила прес-служба Державної служби зайнятості України.

"Завдяки підвищенню результативності роботи Державної служби зайнятості за напрямом оперативного працевлаштування громадян, кількість безробітних станом на 1 вересня 2017 року, порівняно з відповідною датою 2016 року, скоротилася на 12% (на 44 тисячі) і склала 312 тисяч", - йдеться в повідомленні.

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Згідно з повідомленням, станом на 1 вересня 2017 року на одне вільне робоче місце претендувало 4 безробітних (станом на відповідну дату 2016 року - 7 осіб).

За січень-серпень 2017 року кількість осіб, працевлаштованих за сприяння державної служби зайнятості, зросла на 40 тисяч, або на 8%, і склала 537 тисяч порівняно з відповідним періодом 2016 року. При цьому 43% з них були працевлаштовані оперативно надання статусу безробітного.

У прес-службі повідомили, що кількість роботодавців, які співпрацювали з центрами зайнятості у січні-серпні 2017 року, збільшилася на 13% і склало 144 тисячі. Кількість вакансій у базі даних Державної служби зайнятості збільшилася на 16%, до 722,7 тисячі.

На 1 вересня 2017 року кількість вакансій, заявлених роботодавцями до Державної служби зайнятості, порівняно з відповідною датою минулого року зросла на 43% і становила 77 тисяч. Крім того, в базі даних служби зайнятості містилася інформація про 45,5 тисячі пропозицій роботи, отриманих з інших джерел.

На нові робочі місця з компенсацією роботодавцю витрат у розмірі єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за вісім місяців поточного року працевлаштовані 10 тисяч безробітних, що на 19% більше, ніж у січні-серпні 2016 року, зокрема, 4,2 тисячі осіб, недостатньо конкурентоспроможних на ринку праці, і 5,8 тисячі осіб, працевлаштованих суб'єктами малого підприємництва в пріоритетних видах економічної діяльності.

З метою забезпечення професійно-кваліфікаційного рівня претендентів вимогам роботодавців, у січні-серпні 2017 року при сприянні державної служби зайнятості 123,5 тисячі безробітних проходили професійне навчання, що на 2% більше, ніж у відповідному періоді 2016 року. Зокрема, кількість безробітних, які навчалися в центрах професійно-технічної освіти державної служби зайнятості, зросла на 10% і становила 29,9 тисячі осіб.



Серед безробітних, зареєстрованих в Державній службі зайнятості станом на 1 вересня 2017 року, 21% раніше були зайняті в державному управлінні, обороні, обов'язкове соціальне страхування; 17% - в торгівлі та ремонті; по 13% працювали у сільському, лісовому і рибному господарстві або у переробній промисловості.Крім того, 170,8 тисячі осіб були залучені до громадських та інших робіт тимчасового характеру.

Значна частина осіб, які звертаються за пошуком роботи до державної служби зайнятості громадяни з вищою освітою. Так, 48% зареєстрованих безробітних мали вищу освіту, 34% - професійно-технічну, 18% - середню освіту.

За професійними групами, серед зареєстрованих безробітних переважають робітники з обслуговування, експлуатації обладнання та машин; законодавці, державні службовці, керівники; працівники сфери торгівлі та послуг.

Найбільшим попитом у роботодавців користуються кваліфіковані робітники з інструментом (19%), а також професіонали та робітники з обслуговування, експлуатації обладнання і машин (по 16%).

За видами економічної діяльності, більшість вакансій налічується на підприємствах переробної промисловості (21%), торгівлі і ремонту автотранспорту (15%) та в державному управлінні та обороні (12%).

Завдяки зростанню числа вакансій і обсягів працевлаштування безробітних, істотно знизився дисбаланс між попитом і пропозицією на ринку праці.

Як повідомляв УНІАН, кількість безробітних в Україні, за даними Держстату, на кінець 2016 року становила 390,8 тисячі людей, що відповідало 1,5% населення працездатного віку.

За даними Державної служби статистики, рівень безробіття в Україні в липні 2017 року зменшився порівняно з червнем на 3,2 %, в абсолютних цифрах - на 10,3 тисячі осіб, до 319,9 тисячі.