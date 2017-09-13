На Львівщині запалили факел на новій свердловині

У рамках святкування 100-річчя Української геології на Львівщині відбулось урочисте запалювання газового факелу на пошуковій свердловині Ретичинська 17, яка зведена за власні кошти Національної акціонерної компанії «Надра України».

Об’єкт відвідав очільник Державної служби геології та надр України Олег Кирилюк.

- Завдяки наполегливій праці колективу, сьогодні я став свідком запалювання факелу на свердловині. Я побачив реальний результат роботи колективу, і мені особливо приємно, що галузь розвивається. Ви переконали мене в перспективах нашої країни в досягненні енергетичної незалежності, - підкреслив Олег Кирилюк.

Національна акціонерна компанія «Надра України», витримуючи курс на беззбиткову діяльність, знайшла власні ресурси на розробку та введення в експлуатацію газової свердловини.

- Сьогодні ми побачили результат спільної ефективної роботи Стрийської нафтогазорозвідувальної експедиції, ДП «Західукргеологія» та НАК «Надра України». Це ще раз підтверджує правильність обраного нами курсу – інвестування у вітчизняні надра та розвиток геологічної галузі, - заявив Голова правління Національної акціонерної компанії «Надра України» Ярослав Климович.

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Нагадаємо, що з 12 по 14 вересня у Львові проходить науково-практична конференція, присвячена святкуванню 100-річчю геології України та з нагоди 60-річчя дочірнього підприємства «Західукргеологія».

Довідково:

Пошукова свердловина №17-Ретичинська знаходиться у Яворівському районі на Львівщині в окремому структурному блоці Ретичинського газового родовища. Роботи з буріння закінченні, а зараз проводяться випробовування на продуктивність газоносних горизонтів. Для випробування в експлуатаційній колоні виділено 8 перспективних об'єктів для оцінки промислової продуктивності. При періодичному стравлюванні свердловини полум'я газу досягає 7-10 метрів, після стравлювання — горить постійний факел 1,5-3 метра. Свердловина знаходиться в геологічному дослідженні.