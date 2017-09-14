Міненерговугілля хоче створити у своїй структурі три директорати

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України в рамках реформи державного управління планує в листопаді цього року створити в своїй структурі три директорату.

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Про це повідомив радник міністра енергетики Максим Белявський під час щорічної конференції про тенденції на ринку нафти і нафтопродуктів, організованої консалтинговою компанією UPECO.

"Міненерговугілля бере участь в реформі держслужби. В міністерстві у листопаді буде створено три директорату, які будуть визначати державну політику, у тому числі на ринку нафтопродуктів", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 15 серпня 2017 року прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що для проведення реформи державного управління та оновлення кадрового складу на держслужбу восени цього року буде залучено в результаті відкритого конкурсного відбору до тисячі нових фахівців. Вони повинні будуть працювати в нових структурах - директоратах, які планується створити 10 міністерствах. ЄС виділить Україні на проведення реформи держуправління понад 100 мільйонів євро.