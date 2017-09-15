Реформи в Україні не мають залежати від близькості виборів - ЄБРР

Реформи в Україні не повинні залежати від електорального циклу, а боротьба з корупцією і поліпшення бізнес-клімату повинні стати основою повернення довіри інвесторів до економіки країни.

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Про це заявив президент Європейського банку реконструкції і розвитку Сума Чакрабарті на 14-й щорічній зустрічі Ялтинської європейської стратегії (YES) в Києві.

"Україна не має розкішшю відкладати реформи. Економіка потребує реструктуризації. Реформи не повинні залежати від електорального циклу, інакше час може бути втрачено", - сказав Чакрабарті.

За його словами, одним із ключових викликів для країни є усунення корупції, забезпечення верховенства права і захисту прав власності.

"Україні необхідно зробити значно більше у боротьбі з корупцією, забезпечити верховенство права та захист прав власності. Проблеми в цих сферах є найбільшою перешкодою для інвестицій", - зазначив президент ЄБРР.

Також Чакрабарті підкреслив, що Україні необхідно продовжити реформу "Нафтогазу" та енергетичного сектору в цілому, зміцнити банківську систему і провести земельну реформу.

"Земельна реформа дозволить розкрити величезний інвестиційний та виробничий потенціал країни", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, раніше президент ЄБРР зазначив, що Україна рухається в правильному напрямку розвитку, а прогрес реформ заслуговує підвищеної уваги.

14 вересня заступник директора-розпорядника Міжнародного валютного фонду Девід Ліптон в ході зустрічі з прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом заявив, що Україна за умови подальшого проведення реформ після досягнення стабілізації економіки забезпечить собі "світле майбутнє", яке буде підтримано зростанням світової економіки.

Згідно з опитуванням, проведеного інвестиційною компанією Dragon Capital, Європейською Бізнес Асоціацією (ЄБА) і Центром економічної стратегії (ЦЕС) в серпні-вересні 2017 року, основними бар'єрами для залучення капіталу в Україну іноземні інвестори в 2017, як і минулого року, вважають корупцію і недовіра до судової системи.