Майже половина росіян очікує на близьку банківську кризу - опитування

Дослідження, проведене Всеросійським центром вивчення громадської думки (ВЦВГД), показує, що громадяни РФ досить високо оцінюють імовірність виникнення в країні банківської кризи, або взагалі вважають, що вона вже настала, повідомляє Прайм з посиланням на результати опитування.

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На думку опитаних виданням експертів, на це вплинули проблеми в банку "Югра".

ВЦВГД проаналізував, як політика ЦБ РФ з розчищення банківського сектора впливає на побоювання громадян країни втратити свої заощадження у фінансових структурах. Отже, 44% респондентів допустили можливість виникнення банківської кризи в РФ в найближчі два-три роки.

З цього числа громадян банківську кризу, дефолт, втрату вкладів і заощаджень незабаром бачать цілком імовірним 29% опитаних (у 2013 році так відповідало 50%), ще 15% оцінюють ситуацію в російських банках критичніше: криза "майже напевно відбудеться, або вже відбувається". При цьому в липні ВЦВГД повідомляв, що довіра респондентів до банків і кредитів відносно минулого літа 2016 року зросла.

В останньому дослідженні більшість опитаних були обізнані про відкликання ліцензій у ряду банків, які відбувалися в останні роки (67% респондентів), але детальніше за ситуацією спостерігали лише 14%. Серед держателів банківських вкладів ця частка вище - 25%.

Опитування показало також, що загальна частка громадян, які мають вклади в банках, за останні роки залишається майже незмінною: за станом на 2017 рік - 26% респондентів, на 2013-й - 28%. А ось побоювання у зв'язку з втратою вкладу висловлюють 39% власників рахунків цьогоріч проти 38% в 2013-му. 60% опитаних таких побоювань не мають.

В опитуванні ВЦВГД взяли участь в серпні 1200 респондентів по всій країні.