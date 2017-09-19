З Росії хоче піти ще один іноземний банк - ЗМІ

Шведська фінансова група Nordea Group розглядає можливість продажу свого активу на території Росії – «Nordea банку». Про це пише газета "Ведомости" з посиланням на джерела, знайомі з ситуацією.

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Як розповіли співрозмовники видання, акціонери шведського банку з початку поточного 2017 року ведуть активні переговори з потенційними інвесторами щодо цього активу.

Одне з джерел підкреслює, що продати такий великий актив відразу в нинішній ситуації буде складно. Особливо - враховуючи очікування власників банку щодо вартості активу. У зв'язку з цим Nordea Group допускає продаж портфеля кредитів банку замість повноцінної угоди з продажу фінансової структури.

Група веде переговори про можливу операцію по активу Nordea з «Локо-банком» і «Совкомбанком».

Один із банкірів знає, що ідеї продати російський бізнес вже три роки, але покупця знайти так і не вдалося.

У свою чергу офіційний представник Nordea Group на питання видання про те, чи планує група продавати свій актив в Росії, або розглядає інші варіанти виходу з російського ринку, відповів, що не буде коментувати "ринкові спекуляції і чутки".

На 1 липня поточного року Nordea банк займав 41 місце в банківській системі РФ з активами в розмірі 220 млрд рублів, власні кошти налічували 40,6 млрд рублів, вклади населення - 6,4 млрд рублів.