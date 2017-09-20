В Україні систему ідентифікації Mobile ID планують запустити до кінця року

В Україні до кінця 2017 року буде запущено мобільну ідентифікацію громадян Mobile ID, повідомив прем'єр-міністр Володимир Гройсман під час засідання уряду.

Читайте такожНБУ врегулював використання електронного підпису для банків

«До кінця року у нас буде система ідентифікації MobileID. Це серйозний ключ до розширення абсолютно всього спектра електронних послуг. Вважаю, що це буде революційне рішення для України. Давно потрібно це було зробити, нині це вже стає реальністю», - сказав він.

Довідка УНІАН. Mobile ID - сервіс мобільної ідентифікації користувачів, який дає змогу абоненту використовувати свій мобільний телефон зі встановленою в ньому SIM-картою для безпечної електронної ідентифікації. Mobile ID можна використовувати для доступу до захищених електронних документів, а також, щоб ставити цифровий підпис на документах. Такий стандарт здатний поліпшити якість надання адміністративних та інших сервісів. В Україні вперше стандарт Mobile ID було реалізовано на порталі адміністративних послуг у Львові.