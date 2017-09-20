Кабмін затвердив концепцію розвитку електронного управління в Україні

Кабінет міністрів України затвердив концепцію розвитку електронного управління, яка визначить пріоритетні цілі до 2020 року. Відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду.

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"Закликаю поглибити співпрацю, хто цього ще не встиг зробити, з агентством (Державне агентство з питань електронного уряду – УНІАН). І пропоную прийняти цю стратегію", - сказав прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.

Представляючи концепцію, голова Державного агентства з питань електронного уряду Олександр Риженко зазначив, що електронне управління є ключем для реформ в Україні.

За його словами, концепція складається з трьох ключових напрямків: модернізація публічних послуг, публічного управління та управління розвитку електронного управління.

"Заходи націлені на підвищення якості та відкритості обслуговування громадян і бізнесу, модернізацію публічного управління, заходи, які націлені на підвищення ефективності самого управління. А також напрям управління розвитку електронного управління, адже питання єдиної координації, взаємного узгодження та якості проектів електронного уряду залишається на досить низькому рівні", - сказав він.

Риженко заявив, що до кінця 2018 року уряд запустить в онлайн-режимі близько ста найбільш популярних послуг для громадян і бізнесу, на даний момент діє понад тридцять електронних послуг.

"Також ключовими завданнями є реалізація єдиного порталу для надання всіх електронних послуг з одного місця. А також впровадження електронних договорів і електронних сервісів", - додав він.

Прем'єр-міністр зазначив, що агентство проводить досить серйозну роботу для впровадження електронних послуг.

"Я вважаю, що досить серйозну роботу проводить агентство. Зараз у нас є 30 електронних послуг, до кінця року їх буде вже сто... Це буде означати, що будуть розширені можливості через електронну підпис до отримання ще більшого спектра послуг. Я думаю, що процес рухається, але його потрібно прискорити", -сказав Гройсман.

Риженко також повідомив, що до кінця року уряд планує запровадити мобільний ідентифікацію.

"Це дозволить зробити ідентифікацію для громадян більше массовою і популярною. Також, ключовим завданням залишається наповнення єдиного демографічного реєстру", - сказав голова держагентства.

Прем'єр-міністр додав, що уряд також представить декілька електронних новинок до кінця року.

"Хочу звернутися до колег-міністрів. Сьогодні в кожному міністерстві є свої програми, погляди. Це все не працює. Потрібно створити єдиний простір, де буде впроваджена система обміну даних, це дозволить нам інтегрувати всі ці бази, але я підкреслюю, що потрібна політична воля кожного міністра. І тут я просив би вас прийняти сторону майбутнього, і не залишатися в минулому", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, голова Державного агентства з питань електронного уряду Олександр Риженко сподівається, що через 3-5 років усі українці матимуть ID-картку громадянина і цифровий підпис.

Впровадження безконтактних електронних послуг, перехід на електронну ідентифікацію та електронний підпис громадянина є необхідною умовою для впровадження системи електронного уряду в Україні. У 2014 році Кабмін заявив про намір запустити електронний уряд в Україні до кінця 2017 року.