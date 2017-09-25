Siemens змінить роботу з клієнтами із Росії після незаконного ввезення турбін до окупованого Криму

Після поставки всупереч санкціям і без згоди виробника турбін Siemens для електростанції в окупованому Криму німецький концерн планує «обачно» вживати заходів щодо співпраці з російськими клієнтами. Про це головний виконавчий директор Siemens Джо Кезер розповів інтерв'ю німецькому журналу Spiegel, передає РБК.

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«У будь-якому випадку наші довірливі стосунки з Росією, які формувалися протягом більше 160 років, були зіпсовані", - зауважив він, підкресливши, що це було «не дріб'язковим проступком». «З іншого боку, ціла країна з її лояльними і надійними клієнтами не може бути піддана загальному осуду», - сказав також Кезер. У Siemens, на його думку, «повинні думати про сотні й тисячі працюючих на заводах людей, які втрачають роботу», коли німецька компанія «занадто гостро реагує» на те, що трапилося. «Тому потрібна обачність», - зазначив головний виконавчий директор концерну.

Однак в Siemens, за його словами, після історії з поставкою турбін до Криму «зробили висновки». «Ми вже діємо», - сказав Кезер. Як приклад одного із заходів він назвав вихід німецької компанії зі спільного підприємства з «Силовими машинами» - «Сіменс технології газових турбін». У ньому, як уточнив Кезер, Siemens залишив тільки «наглядовий персонал».

«Крім того, ми вивчили всіх партнерів і ліцензіатів в Росії», - повідомив також голова компанії, додавши, що висновки, зроблені в зв'язку з цим, крім іншого відносяться «до систем внутрішнього контролю і замовлення» концерну.

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В майбутньому ми будемо зберігати фактичне право розпоряджатися поставленим клієнтам обладнанням до тих пір, поки не буде встановлена ​​його подальша доля або воно буде підключено до мережі», - розповів Кезер, підкресливши, що з подібною концепцією також повинен буде погодитися «відповідний партнер».

Про поставки турбін Siemens всупереч санкціям для електростанцій в Крим стало відомо в липні. Про це тоді з посиланням на три знайомих з проектом джерела повідомляло агентство Reuters.

Обладнання, яке опинилося на півострові, як уточнювали два співрозмовники РБК, було зроблено на заводі СП Siemens і «Силових машин» в Санкт-Петербурзі. Після цього турбіни частково переробили на заводах «Ростех». Цю інформацію потім підтвердили в «дочці» «Ростех» - «Технопромекспорт». Саме ця компанія купила газові турбіни виробництва Siemens у спільного підприємства, а потім поставила їх до Криму для будівництва енергооб'єктів.

Після цього в липні і вересні Siemens двічі подавав позов до Московського арбітраж до ТОВ «Зовнішньоекономічне об'єднання« Технопромекспорт »і ВАТ« Зовнішньоекономічне об'єднання «Технопромекспорт». У першому випадку вимоги німецького концерну були пов'язані з необхідністю «прийняти забезпечувальні заходи і накласти арешт на чотири турбіни, поставлені в Крим». 20 серпня в цьому Siemens було відмовлено. У другому випадку позов був поданий спільно з «Силовими машинами». Суть претензій німецької компанії не розкривалася.