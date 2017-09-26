Україна може збільшити роль туризму в розвитку економіки - Гройсман

Україна може швидко наростити роль туризму в розвитку національної економіки, оскільки в багатьох країнах цей сектор займає 10% ВВП.

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Про це заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман на Інвестиційному форумі в Києві.

"У багатьох країнах світу туризм займає в структурі ВВП близько 10%. Зрозуміло, що Україні є до чого прагнути. Але я глибоко переконаний, і про це говорять фахівці, що ми зможемо швидко наростити роль туризму, такої величезної сфери, розвитку економіки", - сказав прем'єр.

Він зазначив, що місцеві влади, які концентрують регуляторні повноваження та фінансові ресурси, мають забезпечити реалізацію інвестиційних проектів у туристичній сфері.

"У Києві підготовлені інвестиційні проекти у сфері туризму на десятки мільярдів гривень. Закликаю бізнес інвестувати в розвиток столиці", - підкреслив голова уряду.

Як повідомляв УНІАН, за даними Мінекономрозвитку, Україну в першому півріччі 2017 року відвідало на 8,7% більше туристів порівняно з аналогічним періодом минулого року - 6,3 мільйона осіб.