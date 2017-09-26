Після виконання Угоди про асоціацію не буде аргументів проти вступу України в ЄС - Климпуш-Цинцадзе

Віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе заявляє, що після виконання Угоди про асоціацію не буде аргументів проти вступу України в Європейський Союз.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала на брифінгу на тему «Новий етап відносин з ЄС: що має робити Україна після того, як Угода про асоціацію набрала чинності».

"Угода (про асоціацію) розрахована як відомо на 10 років, але досить часто задають питання журналісти: коли ж ми тоді будемо вступати до Європейського Союзу? Я би зараз не ставила питання про "коли?", я би вважала, що максимально швидке виконання Угоди надасть можливість нам привнести європейські практики сюди в Україну", - заявила віце-прем'єр.

"І відповідно після її виконання вже практично не буде ні в кого аргументів ані в Україні, ані в країнах Європейського Союзу, чому Україна не могла би бути членом Європейського Союзу", - сказала Климпуш-Цинцадзе

Як повідомляв УНІАН, 7 вересня президент України Петро Порошенко заявив, що курс України в Європейський Союз і НАТО очевидний і незворотний.

Угода про асоціацію між Україною і ЄС, що передбачає елементи політичної інтеграції і створення зони вільної торгівлі, офіційно набула чинності 1 вересня. Угода не надає Україні перспективи членства в ЄС.