Україна піднялася на 81 місце в Глобальному рейтингу конкурентоспроможності

Україна піднялася на 81 місце в щорічному Глобальному рейтингу конкурентоспроможності країн, складеному фахівцями Світового економічного форуму (WEF) на основі оцінки різних показників розвитку економіки, включаючи розвиток інфраструктури, валютного і фондового ринку, роботу державного апарату, судової системи, ділову активність, рівень освіти, показники зайнятості населення та криміногенну обстановку (всього близько 100 позицій).

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Як наголошується в дослідженні, Україна піднялася на 4 позиції, а загалом у рейтингу було представлено 137 країн.

Перше місце в рейтингу традиційно займає Швейцарія, яка утримує лідируючу позицію на протязі останніх декількох років, друге місце посіли США, третє - Сінгапур, останнім 137 місце - Ємен.

Як повідомляв УНІАН, минулого року Україна опустилася на 85 місце в Глобальному рейтингу конкурентоспроможності, втративши 6 позицій. У 2014 році Україна займала в Рейтингу 76-е місце, в 2015-м - 79-е.