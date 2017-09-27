M.E.Doc така ж постраждала сторона, як і його клієнти – експерт

Компанію, що розробляє програмне забезпечення M.E.Doc зламали і використовували для поширення інформації. Зокрема, в кібератаці вірусом Petya.A. Про це в інтерв'ю виданню "Гордон" розповів експерт з кібербезпеки, позаштатний радник Адміністрації Президента України Микита Книш, відповідаючи на питання, що нібито вірус поширювався за допомогою програми M.E.Doc.

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"Ця компанія – постраждала сторона, її сервера були зламані. З прикладів: у вас вдома зберігається зброя, хтось приходить до вас додому, викрадає зброю і вбиває іншу людину. Ви будете нести за це відповідальність? Я думаю, немає. Компанію зламали і використовували для поширення інформації. Правоохоронні органи у нас неправильно вчинили, тому що в нашій країні тільки суд визначає, хто винен або не винен. А голослівні заяви можуть робити тільки політики, і ці заяви куди більше політичні, ніж кримінально-процесуальні", – сказав Книш.

Нагадаємо, Микита Книш організатор III Міжнародного форуму з кібербезпеки "HackIT – 2017", який успішно пройшов 23 вересня у місті Харкові. HackIT — щорічний міжнародний форум з кібербезпеки. Він об'єднує дослідників і розробників, IT-фахівців і власників компаній, експертів з-за кордону, студентів найбільших технічних вузів.