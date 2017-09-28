Україна та Ізраїль вийшли на фінішну пряму в переговорах про зону вільної торгівлі

Україна та Ізраїль вийшли на фінішну пряму в переговорах про створення зони вільної торгівлі, повідомила прес-служба Міністерства економічного розвитку і торгівлі України з посиланням на слова торгового представника Наталію Микольську.

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«Ізраїль є ринком у фокусі, що передбачено експортною стратегією України. Протягом переговорного процесу ми доклали значних зусиль для прискорення укладення угоди про вільну торгівлю з метою поглиблення економічних відносин з цією країною. Ми провели інтенсивний раунд з ізраїльською стороною, під час якого були оброблені найважливіші питання, пов'язані з лібералізацією ринків товарів, та узгоджені відповідні положення проекту тексту угоди», - повідомила Микольська після завершення переговорів.

За словами торгпреда, угода з Ізраїлем повинна створювати нові можливості для українських експортерів. Саме тому Україна ставить за мету забезпечити безмитний доступ для товарів, що становлять експортний потенціал і які є конкурентними на ізраїльському ринку. Зокрема, зазначила вона, враховуючи майбутнє приєднання України до регіональної конвенції ПанЄвроМед, членом якої є Ізраїль, українські вироби стануть частиною глобальних ланцюжків доданої вартості.

У міністерстві повідомили, що на останньому раунді переговорів сторони досягли попередньої домовленості щодо рівня лібералізації ринків промислових товарів.

Як повідомляв УНІАН, раніше прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявляв, що Україна зацікавлена завершити переговорний процес щодо Угоди про створення зони вільної торгівлі з Ізраїлем до кінця 2017 року.

За даними Мінекономрозвитку України, основними статтями українського експорту до Ізраїлю є зернові культури – 44,1%, чорні метали – 26,4%, продукція харчової промисловості – 9,8%. Основні статті імпорту з Ізраїлю до України – продукція нафтохімії (41,4%), хімічна продукція (17,4%), пластмаси та полімерні матеріали (7,1%).