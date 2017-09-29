АМКУ влаштував "договірняк" за спиною ДФС, зірвавши закупівлю сканерів для митниці - ЗМІ

Тендер на закупівлю стаціонарних сканерів для митниці був зірваний колегією Антимонопольного комітету України в інтересах компаній-прокладок, які раніше "годувалися" на закупівлях Державної фіскальної служби. Про це пише "Ділова столиця".

Повідомляється, що в ГФС вирішили закупити для митних пунктів пропуску стаціонарні вагові і скануючі системи, які дозволять значно скоротити контрабанду. Через відсутність контролю за ввезенням товарів вантажним автотранспортом Україна щороку втрачає близько 25 млрд грн. Обладнання сканерами основних пунктів пропуску дозволить направити ці гроші в бюджет.

Сканери на ходу просвічують проїжджаючий через них транспорт, виводячи на екран вміст контейнерів. По знімках можна визначити характер вантажу і виявити тайники, які контрабандисти обладнують в автомобілях. У 2017 році ГФС збиралася встановити сканери на шести пунктах пропуску на західному кордоні. Для цього було виділено близько 700 млн грн і організовано два тендери.

Перший конкурс виявився заблокований в системі "Прозорро". У фінал другого вийшли два представники відомих світових виробників: ТОВ "Ватек" і ТОВ "МКТ-Комюникейшн". Інші претенденти не відповідали кваліфікаційним умовам – не мали необхідних ліцензій або матеріально-технічної бази.

На думку учасників конкурсу, вимоги до претендентів були складені грамотно.

"Якщо раніше тендери на скануючі системи були заточені під обладнання конкретного виробника, то в цей раз під вимоги замовника підходили багато. Це видно з переліку постачальників, які запропонували свої товари. Я вважаю, що замовник в особі ГФС вчинив коректно. Тендерна документація була зроблена грамотно, щоб могли зайти всі основні світові виробники. Вихідні дані були націлені на чесну гру", - зазначив гендиректор "МКТ-Комюникейшн" Федір Летяго.

"Ділова столиця" зазначає, що другий тендер був зірваний АМКУ за скаргою компанії Arempa, яка пов'язана з підприємством "Скан Систем", що раніше заробляло на тендерах ГФС. Незважаючи на абсурдність претензій, АМКУ дискваліфікував одного з двох фіналістів конкурсу – компанію "МКТ-Комюникейшн", що зробило проведення торгів неможливим.

"Представником інтересів Arempa при розгляді скарг в АМКУ був керівник компанії "Скан Систем", яка в 2014-2015 роках отримала від фіскальної служби більше мільйона гривень на обслуговування і ремонт мобільних сканерів. Заявлений Arempa сервісний центр розташований за тією ж адресою, що і "Скан Систем". Кажуть, що "Скан Систем" була досить тісно пов'язана з колишнім керівництвом відомства", - йдеться в статті.

Відзначається, що зрив тендеру організував голова колегії АМКУ Андрій Вовк, а глава відомства дистанціювався від закупівлі сканерів.

"В АМКУ кажуть, що до організації блокади конкурсу нібито можуть мати відношення люди в колегії АМКУ. Зокрема, досить наполегливо називається ім'я Андрія Вовка. Втім, так це чи ні - напевно, повинні розбиратися компетентні органи", - пише "Ділова столиця".

За інформацією видання, тут збіглися інтереси нинішніх чиновників, контролюючих держзакупівлі, і старих постачальників для митниці, які стоять за Arempa. Тому провести тендери на закупівлю сканерів без втручання перших осіб країни не вдасться.

"Зараз ГФС намагається вирішити проблему блокування конкурсу в судах. Але вже очевидно, що без політичної волі тих, до кого прислухаються в колегії АМКУ, всі спроби розблокувати конкурс наштовхуватимуться на все той же чиновницький саботаж. Чи вдасться провести повторний тендер – велике питання. І вже явно не до фіскальної службі", - резюмує "Ділова столиця".

Як повідомлялося, 18 серпня прем'єр-міністр Володимир Гройсман пригрозив звільненням голові Антимонопольного комітету України Юрію Терентьєву, звинувативши його у "змові" з контрабандистами. Приводом для такої різкої заяви стало рішення АМКУ про скасування тендеру на закупівлю сканерів для митниці, яке глава уряду назвав "злочином проти держави".