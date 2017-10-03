Україна може піднятися в рейтингу Doing Business 2018 одразу на 7 пунктів - прогноз

Офіс ефективного регулювання (BRDO) прогнозує зростання позиції України в рейтингу легкості ведення бізнесу від Світового банку Doing Business 2018, який буде опублікований в кінці жовтня, на 7 пунктів - до 73-го місця. Про це повідомила прес-служба Офісу.

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За оцінкою експертів BRDO, цього року в рейтингу будуть враховані українські реформи в п'яти компонентах, що може стати історично кращим для нашої країни показником за всю історію оцінювання.

"Проривом України має стати зростання, орієнтовно, на 70 пунктів у компоненті "отримання дозволів на будівництво". Сподіваюся, що наш рекорд ніхто не поб'є, і ми будемо країною, яка за цим компонентом показала кращий прогрес у світі", - сказав голова BRDO Олексій Гончарук. Він зазначив, що очікується істотне просування і по компонентах "відкриття бізнесу", "реєстрація майна", "захист міноритарних акціонерів" і "сплата податків".

При цьому покращення по компоненту будівництва може бути досягнуто за рахунок зменшення вартості технічного нагляду та пайової участі у місті Київ, за компонентом сплати податків - зменшення розміру єдиного соціального внеску, відкриття бізнесу - зменшення терміну реєстрації товариства з обмеженою відповідальністю, реєстрації майна - зменшення терміну підготовки грошової оцінки земельної ділянки, захисту міноритарних акціонерів - за рахунок впровадження інформування громадськості про укладення угод із зацікавленістю.

"BRDO прогнозує, що в силу технічних особливостей методології не будуть зараховані реформи, які були проведені напередодні закінчення періоду оцінки. Мова йде про такі реформи, як вимога про наявність вищої освіти у архітекторів і інженерів технагляду, а також скасування вимоги отримувати вихідні дані у Державній службі з надзвичайних ситуацій. Швидше за все, не будуть враховані реформи у сфері міжнародної торгівлі в частині товарів подвійного призначення і реєстрації прав на землю в частині сервісів Державного земельного кадастру", - повідомили в Офісі.

При цьому Гончарук підкреслив, що в разі прийняття законопроекту про поліпшення інвестиційного клімату, підготовленого Офісом і Мінекономрозвитку, наступного року Україна зможе увійти до ТОП-40 рейтингу.

Як повідомляв УНІАН, за оцінкою Мінекономрозвитку, Україна може піднятися у рейтингу легкості ведення бізнесу від Світового банку Doing Business 2018, який буде опублікований цієї осені, на 10 позицій - до 70-го місця, що потенційно може приносити додатково 1 мільярд доларів інвестицій у країну щорічно.

У 2016 році Україна піднялася на 3 пункти в рейтингу Doing Business – до 80-го місця з 83-го. Найбільший прогрес Україна показала на спрощення відкриття бізнесу (20-е місце зі 190-го), найменший – у сфері боротьби з корупцією (140-е місце зі 190-го).

Раніше в уряді планували, що цього року Україна може увійти до ТОП-50 рейтингу Doing Business, а в 2018 році – в ТОП-20. Однак для цього необхідно прийняти більше 30 законопроектів, частина з яких вже зареєстровані у парламенті, а частина має бути затверджена урядом.