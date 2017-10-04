Amazon і Apple незаконно отримали податкові пільги - Єврокомісія

Єврокомісія намагається притягнути техногігантів Amazon і Apple до відповідальності за неповну сплату податків і отримання незаконних субсидій. Зокрема Брюссель подає до Європейського суду на уряд Ірландії через затримку зі стягненням з Apple податкових субсидій на суму 13 мільярдів євро.

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Про це заявила єврокомісарка з питань конкуренції Маргрете Вестагер у середу, 4 жовтня, передає «Німецька хвиля».

Окрім того, Єврокомісія закликала Люксембург повернути недоплачені податки з компанії Amazon у розмірі 250 мільярдів євро. Тут поки що про суд не йдеться. Це рішення Єврокомісії стало результатом трирічного розслідування у справі про незаконне отримання концерном податкових субсидій в Люксембурзі в 2003 році.

Зі свого боку, у Amazon відповіли, що Люксембург до компанії не мав жодного особливого ставлення і податки було сплачено "відповідно до національних та міжнародних податкових правил".

Європейські представництва технокомпаній розташовані у Ірландії та Люксембурзі, де, як відзначають оглядачі, нижче, порівняно з іншими країнами ЄС, оподаткування.