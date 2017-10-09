Став відомий лауреат Нобелівської премії з економіки
Премію вручили американцеві Річарду Тейлору за дослідження поведінкової економіки.
Нобелівську премію з економіки вручили за дослідження поведінкової економіки американцеві Річарду Тейлору. Про це нобелівський комітет оголосив у понеділок, 9 жовтня.
BREAKING The NEWS 2017 Prize in Economic Sciences is awarded to Richard H. Thaler @R_Thaler@UChicago@ChicagoBooth#NobelPrizepic.twitter.com/mbQijTyE7t— The Nobel Prize (@NobelPrize) 9 жовтня 2017 р.
Компанія Clarivate Analytics, яка публікує імена основних претендентів на основі індексу цитованості, в числі можливих лауреатів називала американця Коліна Кэмерера і Джорджа Ловенштейна також за дослідження в галузі нейроекономіки — поведінкової економіки. Економісти, наприклад, вивчають, чому людей приваблюють ризиковані інвестиції, і чому ринки схильні до «бульбашок», передає «Дождь».
Фаворитами також був Роберт Холл за аналіз продуктивності праці, рецесії і безробіття та американські вчені Майкл Дженсен і Стюарт Маєрс, які вивчають процес прийняття рішень у сфері корпоративних фінансів.
За всю історію нобелівської премії з економіки із 78 її володарів 57 були американцями. У 2016 році нагорода дісталася вченим з Великобританії і Фінляндії Оліверу Харту і Бенгту Хольмстрему за внесок у розвиток теорії контрактів.
У 2017 році нобелівський комітет присудив премію з фізіології за дослідження циркадних ритмів — роботи «біологічного годинника» організму, з фізики — за дослідження гравітаційних хвиль, з хімії — за розвиток кріоелектронної мікроскопії. Нобелівську премію з літератури отримав британський письменник японського походження Кадзуо Ісігуро, а Нобелівська премія миру дісталася Міжнародній кампанії за ліквідацію ядерної зброї (ICAN).
Вручення нагороди відбудеться 10 грудня у Стокгольмській філармонії. Крім медалі переможець отримає 1,12 мільйона доларів.