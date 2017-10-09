Україна і Туреччина підписали угоду про взаємне сприяння та захист інвестицій

22:21, 09 жовтня 2017
Різне
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Порошенко і Ердоган обговорили співробітництво в галузях транспорту, туризму, енергетики, у військовій сфері, оборонній промисловості, освіті та культурі.

Ілюстрація / REUTERS

Міністр економіки Туреччини Ніхат Зейбекчі та перший віце-прем'єр-міністр України, міністр економічного розвитку та торгівлі Степан Кубів підписали двосторонню міжурядову угоду про взаємне сприяння та захист інвестицій.

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Як передає кореспондент УНІАН, відповідні документи сьогодні у Києві підписано після шостого засідання Стратегічної ради високого рівня під головуванням президентів України Петра Порошенка та Туреччини Реджепа Тайїп Ердогана.

Президент Туреччини заявив, що на переговорах з Порошенком було розглянуто кроки щодо розвитку співробітництва в галузях транспорту, туризму, енергетики, у військовій сфері, оборонній промисловості, освіті та культурі.

Нагадаємо, президент Турецької Республіки Реджеп Тайїп Ердоган заявляє про намір вивести двосторонній товарообіг з Україною до рівня 10 млрд доларів на рік.

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Теги: #Україна і Туреччина#Міністр економіки Туреччини#захист інвестицій