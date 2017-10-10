Лише 43 біткойни: Вануату пропонує громадянство всім бажаючим

Острівна держава Вануату, розташоване в південно-західній частині Тихого океану, приймає біткойни в якості оплати за програмою отримання громадянства, повідомляє Лига.net.

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За паспорт цієї держави потрібно заплатити 200 тисяч доларів, за поточним курсом біткойна на біржі BitStamp (4 644 долара), вануатське громадянство може бути придбано за 43,01 BTC.

"Є деякі підозри щодо використання криптовалют у фінансових транзакціях і побоювання щодо того, що вони можуть бути використані для ведення небажаної діяльності. Однак, кріптовалюти існують в реєстрі, який повністю відслідковується, де видно всю історію їх створення і торгів", - повідомив голова Мережі інформаційних центрів Вануату Джеймс Харріс.

У державі діє безвізовий режим, що дозволяє жителям відвідувати 113 країн, включно з Великобританією, Росією та країнами Європейського Союзу.

Як повідомляв УНІАН, раніше в Україні вперше офіційно уклали угоду з купівлі нерухомості за криптовалюту, продавши квартиру в столиці за криптовалюту Etherеum, еквівалентну 60 тисячам доларів.