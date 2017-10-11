Компанії з Росії та Криму в обхід санкцій купують продукцію Microsoft - Reuters

Російські державні компанії та організації, а також підприємства в окупованому Криму купували програмне забезпечення, вироблене Microsoft Corp, незважаючи на санкції, що забороняють фірмам, які базуються в США, укладати з ними угоди, свідчать офіційні документи.

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Придбання через тендери, зареєстровані в системі держзакупівель, вказують на прогалини у забезпеченні іноземними урядами та компаніями дотримання американських санкцій, введених проти Росії через анексію Криму в 2014 році, пише Reuters.

Деякі користувачі надали Microsoft неправдиві дані про себе, скориставшись тим, що американська компанія не має можливості повністю виключити потрапляння до них своєї продукції, повідомили джерела, близькі до угод.

У кожному разі продукція була придбана у третіх осіб, і Reuters не знайшов доказів, що Microsoft продавала її безпосередньо організаціям, які перебувають під санкціями .

"Microsoft твердо дотримується правових вимог і в останні тижні вивчає це питання", - йдеться у письмовій відповіді представника Microsoft.

Reuters вивчив базу даних і виявив, що російські держорганізації та кримські підприємства, на які поширюються санкції, придбали не менше 5 тисяч продуктів Microsoft на суму понад 60 мільйонів рублів (близько $1,03 мільйона).

Ця сума порівняно невелика, проте подібне ПО вкрай важливе для діяльності багатьох російських компаній і організацій, а також підприємств у Криму. Крім того, база даних не містить приватних компаній, тому масштаб проблеми може виявитися набагато більшим.

"Якщо сьогодні вимкнути всі програмні продукти Microsoft в Криму, відсотків дев'яносто економіки Криму просто зупиниться", - сказав один із перепродавців цієї продукції, який говорив на умовах анонімності.

Серед підсанкційних організацій, які придбали продукцію Microsoft - концерн "Алмаз-Антей", розробник зенітних ракетних комплексів Бук.

Серед інших покупців продукції Microsoft - Головдержекспертизи Росії, яка бере участь у роботі над проектом мосту через Керченську протоку, а також санаторій "Крим" Міноборони РФ, свідчать дані системи держзакупівель.

Санкції США, зокрема, забороняють експорт американськими компаніями будь-яких продуктів, послуг і технологій до Криму.

Американським компаніям також заборонено укладати угоди з фірмами або особами, що потрапили в список "осіб особливих категорій і заборонених осіб" уряду США (SDN-лист).

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Microsoft прямо не відповіла на детальні питання щодо конкретних користувачів її продуктів та про методи забезпечення дотримання санкцій.

Серед продуктів, придбаних підсанкційними організаціями - програми корпоративного ліцензування Open License Program, що зобов'язують користувачів вводити повну назву компанії та її адресу.

Після введення санкцій проти Росії Microsoft вжила заходів для запобігання отримання її продуктів підсанкційними організаціями, повідомили п'ять джерел, які беруть участь у перепродажу, а також один колишній співробітник Microsoft в Росії.

Однак люди, що брали участь в угодах, сказали, що існують способи обходу обмежень.

Суднобудівний завод "Море", який базується в Криму, купив у червні 2016 року 150 ліцензій Windows Server, SQL Server і пакет програм Office, все - в рамках Open License Program.

Інший спосіб обійти обмеження - не вказувати кримську адресу під час реєстрації продукту, повідомили три джерела, які беруть участь у продажах.

За їх словами, найчастіше користувачі в подібних випадках використовують адреси в Краснодарському краї.