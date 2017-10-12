До стічних вод Швейцарії щорічно витікає до 43 кілограмів чистого золота - ЗМІ

До водопровідної системи Швейцарії щорічно витікає до 43 кілограмів чистого золота. Втрати оцінюються в $1,8 мільйона щороку, повідомляє Росбалт з посиланням на дослідження Федерального інституту водних наук і технологій.

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"Концентрація золота в осадах стічних вод досить висока для відновлення, що робить його потенційно цінним", - випливає зі звіту вчених, які пов'язують цей феномен з наявністю низки золотовидобувних заводів у регіоні.

Загалом фахівці проаналізували очищення стічних вод на 64 підприємствах. Крім золота, в водах також знайшли три тонни срібла, що оцінюється приблизно в $1,7 мільйона.