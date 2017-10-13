США запропонували обмежити термін дії договору NAFTA - ЗМІ

Влада США запропонувала доповнити Північноамериканську угоду про вільну торгівлю (NAFTA) положенням, згідно з яким договір втратить силу протягом п'яти років, якщо країни не зможуть домовитися про його продовження.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на два джерела, знайомі з ходом переговорів, передає РБК.

Пропозицію озвучили "невеликій групі переговірників", пише видання. У Білому домі відмовилися коментувати цю інформацію.

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Про можливості включення такого положення у вересні говорив міністр торгівлі Уілбур Росс, зазначає агентство, проте Канада і Мексика критично поставилися до цієї ініціативи.

США, Канада й Мексика підписали угоду NAFTA в 1992 році, через два роки вона набула чинності.

Президент США Дональд Трамп в серпні 2017 року висловився за скасування NAFTA. Під час передвиборної кампанії восени 2016 року він заявляв, що США помилково підписали Північноамериканська угода і його необхідно переглянути.