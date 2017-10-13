Голова Samsung Electronics подав у відставку

Прес-служба південнокорейської корпорації Samsung Electronics повідомила про швидке звільнення з посади віце-голови ради директорів компанії Квон О Хюна, повідомляє Прайм.

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Пояснюється, що О Хюн не збирається переобиратися на іншу посаду після закінчення терміну повноважень в березні наступного 2018 року.

"Я довго й уперто думав про те, щоб одного разу покинути свій пост. Це було непросте рішення, але я відчуваю, що більше не можу його відкладати. В той час, як ми зіткнулися з безпрецедентною кризою, я вірю, що тепер настала пора для компанії почати спочатку", - цитує прес-служба слова топ-менеджера.

Пост президента підрозділу напівпровідникових технологій в Samsung Electronics Квон О Хюн обіймає з травня 2008 року, з грудня 2011 — віце-президент Samsung.