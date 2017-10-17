Eurostat назвав рівень бідності в країнах ЄС

У 2016 році 23,4% жителів країн Європейського союзу перебували в зоні ризику бідності або соціального неблагополуччя.

Про це йдеться в оприлюдненій доповіді статистичної служби Європейського союзу.

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За даними Eurostat, 23,4% жителів країн ЄС - близько млн 117,5 млн людей - у 2016 році перебували в зоні ризику бідності.

Зокрема, лідером за кількістю людей на межі бідності названа Болгарія із показником 40,4%. Далі йде Румунія з 38,8% і Греція з 35,6% жителів.

Найнижчий відсоток бідних людей показали Чехія (13,3%), Фінляндія (16,6%), Данія (16,7%) і Нідерланди (16,8%).

Нагадаємо, раніше статистичне агентство Eurostat назвало найщасливіші міста Європи. За кількістю задоволених життям найщасливішим містом була названа столиця Литви Вільнюс. За ним розташувалися датський Копенгаген і шведський Стокгольм. Також в п'ятірці самих щасливих - жителі Люксембурга і Вени. А найменш щасливими виявилися в грецьких Афінах.