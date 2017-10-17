Майже 700 компаній залишили Каталонію після референдуму про незалежність

Майже 700 компаній перенесли свої офіси з Каталонії в інші регіони Іспанії з моменту проведення референдуму про незалежність регіону, повідомляє Прайм з посиланням на директора торгового реєстратора Іспанії Ану Дель Вальє.

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Видання повідомляє, що лише за минулий тиждень 92 компанії пішли з Каталонії в інші регіони Іспанії, загальна кількість компаній, які покинули Каталонію, досягла 691. Найбільш напруженими днями стали 9 та 10 жовтня, коли про зміну прописки заявили 212 та 175 компаній відповідно.

При цьому, за словами Дель Валье, поки занадто рано говорити про якісь закономірності, однак організація працює над тим, щоб з'ясувати, чи існує вона і від яких факторів залежить.

Реєстратор в понеділок опублікував низку комерційних даних ринку Іспанії, згідно з якими кількість заснованих організацій в Каталонії за третій квартал 2017 року впала на 26,8%, тоді як в середньому по Іспанії це зниження становило 11%. Також значна різниця була виявлена в операціях зі збільшення капіталу. Цей показник за аналогічний період знизився в Каталонії на 12,2%, тоді як по Іспанії середній показник знизився всього на 1,7%.

У понеділок голова женералітету Карлес Пучдемон відправив іспанському прем'єр-міністру Маріано Рахою листа, в якому пропонував розпочати переговори щодо ситуації в Каталонії після референдуму, проведеного 1 жовтня. У Мадриді назвали послання невартісним і таким, що не прояснює, чи проголосила Каталонія незалежність. Іспанська влада вимагає відповісти на це питання до четверга, погрожуючи в іншому випадку задіяти 155 статтю конституції, яка передбачає відкликання автономного статусу регіону.