Сорос передав $18 мільярдів до створеного ним благодійного фонду

Фінансист Джордж Сорос передав більшу частину свого статку — майже $18 млрд (Forbes оцінює статок Сороса в $23 млрд) — до створеного ним фонду «Відкрите суспільство», повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на неназваних представників фонду.

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Таким чином, «Відкрите суспільство» став другим за величиною активів благодійним фондом у США після фонду Білла і Мелінди Гейтс, створеного в 2014 році, підкреслює газета.

87-річний засновник компанії Soros Fund Management тепер братиме участь у визначенні стратегії поряд з інвестиційним комітетом «Відкритого суспільства», зазначає WSJ. Цей комітет колись створив сам Сорос, який є його незмінним головою. Комітет діятиме і після смерті фінансиста, повідомили виданню джерела, знайомі з ситуацією.

Новий директор з інвестицій Soros Fund Management Дон Фіцпатрік тепер не стільки трейдер, скільки розпорядник активів, здійснює комунікацію між різними зовнішніми і внутрішніми керуючими. На відміну від його попередників Фіцпатрік буде звітувати не перед Соросом або представниками Soros Fund Management, а перед інвестиційним комітетом «Відкритого суспільства», передає РБК.

Торгувати грішми, переданими «Відкритому суспільству», Сорос не планує, зазначають джерела газети, знайомі з ситуацією.

Сорос почав виділяти гроші на благодійність в 1979 році, зосередившись на боротьбі з комунізмом у Східній Європі, нагадує видання. У 1984 році він заснував в Угорщині, де народився, фонд, який поставляв в університети і бібліотеки ксерокси для поширення інформації проти соціалістичного прорадянського режиму.

Поживши за комуністичного і нацистського режимів в Угорщині, Сорос сподівався допомогти розвитку «відкритих суспільств» в державах з авторитарним правлінням. Назву для фонду він взяв з книги філософа і соціолога Карла Поппера — одного зі своїх вчителів і захисника демократії.

Сьогодні «Відкрите суспільство» (Open Society Foundations, OSF) — мережа благодійних фондів, має більше 40 представництв і відділень у різних країнах — від Афганістану до Південної Африки. Фонд фінансує проекти в галузі освіти, культури і мистецтва, охорони здоров'я, громадських ініціатив.