Гройсман готується "розбомбити" корупцію в держкомпаніях

Наступне завдання уряду після ухвалення пенсійної, медичної реформ полягає в розвитку економіки, для чого необхідно ліквідувати корупцію в державних компаніях.

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Про це в інтерв'ю телеканалу "112 Україна" сказав прем'єр-міністр Володимир Гройсман.

"Що наступне? Наступне - економіка. Я з першого дня цьому питанню приділяю дуже серйозну увагу. Сильна економіка дасть нам можливість побудувати якість - якість освіти, охорони здоров'я. Наступне питання - розбомбити корупцію в державних компаніях. Корупція шалена, шалена неефективність, збитки державі шалені", - сказав прем'єр.

За його словами, коли державні компанії перебувають під контролем «директорів і їхніх покровителів», це стримує створення нових робочих місць, стримує технологічну модернізацію підприємств і є злочином проти розвитку економіки.

«Це серйозне гальмо, я хочу збити гальмо і хочу зробити так, щоб ми разом зробили, щоб усе було конкурентно, прозоро і відкрито. Ми всі побачимо, що тільки-но буде упроваджено цей закон (приватизаційний закон - УНІАН), ми будемо свідками істотного зростання національної економіки», - сказав прем'єр.

«Наступного року ми плануємо зростання економіки 3%... Але це зростання може бути не 3%, а 5%, це сотні мільярдів і десятки тисяч робочих місць», - додав він.

Як повідомляв УНІАН, Гройсман переконаний, що до кінця 2017 року парламент ухвалить новий закон про приватизацію.