У Києві вперше показали прилади для читання ID-паспортів (відео)

У Києві вперше показали прилади для читання ID-карт – сучасної версії внутрішніх українських паспортів, повідомляє ТСН.

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Згідно з повідомленням, зараз ці прилади є тільки у столичних РАГСах і державних нотаріальних конторах, їх чотири десятки.

«Це невелика пластикова коробка, яку підключають до комп'ютера. Щоб пристрій прочитав інформацію, вводять останні цифри документа, і на екрані з'являються дані про власника ID-паспорта», - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, внутрішні паспорти нового зразка були запроваджені в Україні з 1 січня 2016 року, їх отримали вже понад мільйон громадян.