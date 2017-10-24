У Києві вперше показали прилади для читання ID-паспортів (відео)
12:04, 24 жовтня 2017Різне
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Зараз ці прилади є тільки у столичних РАГСах та державних нотаріальних конторах.
У Києві показали прилади для читання ID-паспортів / фото УНІАН
У Києві вперше показали прилади для читання ID-карт – сучасної версії внутрішніх українських паспортів, повідомляє ТСН.
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Згідно з повідомленням, зараз ці прилади є тільки у столичних РАГСах і державних нотаріальних конторах, їх чотири десятки.
«Це невелика пластикова коробка, яку підключають до комп'ютера. Щоб пристрій прочитав інформацію, вводять останні цифри документа, і на екрані з'являються дані про власника ID-паспорта», - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, внутрішні паспорти нового зразка були запроваджені в Україні з 1 січня 2016 року, їх отримали вже понад мільйон громадян.
У Києві вперше показали прилади для читання ID-паспортів
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