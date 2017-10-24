У Києві вперше показали прилади для читання ID-паспортів (відео)

12:04, 24 жовтня 2017
Різне
227

Зараз ці прилади є тільки у столичних РАГСах та державних нотаріальних конторах.

У Києві показали прилади для читання ID-паспортів / фото УНІАН

У Києві вперше показали прилади для читання ID-карт – сучасної версії внутрішніх українських паспортів, повідомляє ТСН.

Читайте такожВ Україні почав спадати ажіотаж навколо біометричних паспортів

Згідно з повідомленням, зараз ці прилади є тільки у столичних РАГСах і державних нотаріальних конторах, їх чотири десятки.

«Це невелика пластикова коробка, яку підключають до комп'ютера. Щоб пристрій прочитав інформацію, вводять останні цифри документа, і на екрані з'являються дані про власника ID-паспорта», - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, внутрішні паспорти нового зразка були запроваджені в Україні з 1 січня 2016 року, їх отримали вже понад мільйон громадян.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #український паспорт#ID-картка