Кабмін ухвалив рішення про створення Ради інновацій

Кабінет міністрів України прийняв рішення про створення при уряді Ради інновацій, яка буде консультативним органом, покликаним підтримувати науку і реалізовувати проекти в реальному секторі економіки.

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Як передає кореспондент УНІАН, відповідну постанову було прийнято без обговорення на засіданні уряду в середу.

Раду інновацій очолить прем'єр-міністр Володимир Гройсман.

Як повідомляв УНІАН, уряд у червні ініціював створення Ради з розвитку інновацій, завдання якого - підтримка науки і реалізація різних проектів у реальному секторі економіки.