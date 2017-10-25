Кабмін ухвалив рішення про створення Ради інновацій
13:55, 25 жовтня 2017Різне
174
Передбачається, що Рада інновацій стане консультативним органом для підтримки науки та реалізації проектів у реальному секторі економіки.
Ілюстрація REUTERS
Кабінет міністрів України прийняв рішення про створення при уряді Ради інновацій, яка буде консультативним органом, покликаним підтримувати науку і реалізовувати проекти в реальному секторі економіки.
Читайте такожКабмін затвердив концепцію розвитку електронного управління в Україні
Як передає кореспондент УНІАН, відповідну постанову було прийнято без обговорення на засіданні уряду в середу.
Раду інновацій очолить прем'єр-міністр Володимир Гройсман.
Як повідомляв УНІАН, уряд у червні ініціював створення Ради з розвитку інновацій, завдання якого - підтримка науки і реалізація різних проектів у реальному секторі економіки.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter