Прокуратура проводить обшуки у екс-керівників банку "Капітал" у справі Клименка

Сьогодні слідчими Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України проводяться обшуки за місцями проживання осіб, причетних до керівництва банку "Капітал".

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Як наголошується у повідомленні прес-служби ГПУ, обшуки, які також проводяться за місцем розташування офісних приміщень, що використовуються бізнес-структурами кінцевого власника банку "Капітал" в бізнес-центрі "Гулівер" у Києві, проводяться на підставі відповідних дозволів суду.

Слідчими встановлено, що протягом 2011-2013 років саме завдяки вказаній банківській установі здійснювались грошові перерахування, направлені на незаконне відшкодування ПДВ, функціонували так звані "податкові майданчики" та забезпечувалось переведення грошей з іноземних країн на банківські рахунки підконтрольних екс-міністру доходів і зборів Олександру Клименку підприємств (група "Юнісон").

"На причетність до вчинених Клименком злочинів наразі перевіряються колишні службові особи банку "Капітал" та його кінцевий власник громадянин Е., який, окрім українського громадянства, має громадянство Ізраїлю", - йдеться в повідомленні.

За даними прокуратури, з метою уникнення кримінальної відповідальності за вчинені дії службовими особами банку "Капітал" за вказівкою його кінцевого власника забезпечено знищення всієї банківської інформації, яка зберігалась на комп’ютерних носіях.

"Завдяки тісній співпраці з Департаментом захисту економіки Національної поліції України слідством встановлено місцезнаходження значної частини нібито знищеного серверного обладнання банку "Капітал" і здобуто неспростовні докази функціонування злочинної організації", - зазначають у прокуратурі.

Також слідчими військової прокуратури проводиться обшук за місцем проживання колишнього керівника Київського відділення Публічного акціонерного товариства "АКБ "Капітал", який є батьком одного із народних депутатів України.

"Зазначені обшуки жодним чином не пов’язані з політичною діяльністю народного депутата. Метою проведення слідчих дій є необхідність відшукання документів банку "Капітал", підприємств групи "Юнісон" та інших речей і документів, які можуть мати доказове значення для кримінального провадження", - наголосили у прокуратурі.

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Також у відомстві нагадали, що прокуратура здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні за підозрою колишнього голови Державної податкової служби України та в подальшому міністра доходів та зборів України Клименка в участі злочинній організації, організованій екс-президентом Віктором Януковичем, вчиненні у її складі тяжкого злочину у сфері службової діяльності, що заподіяло тяжкі наслідки у вигляді матеріальної шкоди державі у великому розмірі та у вчиненні у 2011-2017 роках легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом організованою групою в особливо великих розмірах.

Як повідомляв УНІАН, 14 липня представники правоохоронних органів у рамках "другої хвилі" розслідування у справі злочинної організації "Януковича-Клименка" провели 183 обшуки у приміщеннях, що належать Клименку та членам його родини, у тому числі в офісному центрі "Гулівер" у місті Києві, декілька поверхів якого є власністю екс-міністра та членів його родини.

Виявлено, що впродовж 2011 року і по січень 2014 року з України було виведено в офшори понад 788 мільйонів доларів, а загальна сума вкрадених Клименком коштів становить 12 мільярдів доларів за курсом 8 гривень за 1 долар, що дорівнює 96 мільярдам гривень.

6 жовтня головний військовий прокурор Анатолій Матіос повідомив, що арештоване майно Клименка за рішенням Печерського районного суду Києва передане Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

За його словами, йдеться про 154 об'єкти нерухомого майна, які перебувають в Україні, 22 елітні транспортні засоби та 1 тисяча залізничних напіввагонів, а також про корпоративні права юридичних осіб. Він уточнив, що загальна вартість перерахованого майна становить 900 мільйонів гривень, а вартість корпоративних прав юросіб - понад 400 мільйонів гривень.

До цього майна також відносяться квартири в елітних житлових комплексах "Новопечерські Липки", недобудовані і добудовані маєтки (17 об'єктів) в селищі міського типу Козин, а також майно охоронної структури "Скіф".

Крім того, військовою прокуратурою за міжнародно-правовим дорученням уряду Князівства Ліхтенштейн заморожено активів підозрюваного Клименка та його близького оточення на загальну суму близько 20 мільйонів доларів США.