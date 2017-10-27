Саудівська Аравія інвестує $1 мільярд в космічний туризм

Саудівська Аравія планує інвестувати суму в розмірі 1 мільярд доларів під входять в космічний конгломерату Virgin Group (засновником якої є мільярдер Річард Бренсон) групу компаній, повідомляє Прайм з посиланням на заяву влади країни.

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"Інвестиції розміром 1 мільярд доларів торкнуться трьох компаній. Це Virgin Galactic, The Spaceship Company і Virgin Orbit. Крім цього розглядається перспектива вкладень ще 480 мільйонів доларів", - йдеться в повідомленні.

У компанії Virgin Group пояснили, що контракт з СА був укладений на спільну роботу з польотів до космосу, на запуск супутників і космічні розваги.

"Це партнерство віддзеркалює прагнення королівства до всебічного економічного розвитку на науковій основі", - зазначає саудівська влада.