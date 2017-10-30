Сьогодні в Оттаві відбудеться українсько-канадський бізнес-форум - торгпред

Сьогодні в Оттаві (Канада) відбудеться українсько-канадський бізнес-форум за участю прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана. Про це повідомила торговий представник України Наталія Микольська на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

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"Сьогодні починає активну роботу торгова місія в Канаді - українсько-канадський бізнес-форум за участю прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана", - повідомила торговий представник.

За її словами, сьогодні також відбудуться прямі зустрічі представників українського бізнесу з потенційними партнерами в Канаді.

Як повідомляв УНІАН, прем'єр-міністр України Володимир Гройсман 31 жовтня в Оттаві зустрінеться з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо для обговорення питань поглиблення співробітництва між країнами, в тому числі - у сфері торгівлі.