Офіс бізнес-омбудсмена за час роботи заощадив бізнесу 10,5 мільярда

Офіс бізнес-омбудсмена за 2,5 роки роботи в Україні заощадив бізнесу 10,505 мільярда гривень, з яких 8,411 мільярда гривень було зекономлено безпосередньо за рахунок вирішення спірних питань взаємодії з органами державної влади, а ще 2,094 мільярда гривень - за рахунок виконання органами влади системних рекомендацій бізнес-омбудсмена. Про це повідомляється на сайті Офісу.

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При цьому загалом до Офісу бізнес-омбудсмена надійшло 2536 скарг бізнесу, з яких розслідувано і закрито 1493 скарги, 725 скарг - відхилені, 254 знаходиться в процесі розслідування, а ще 64 - на етапі попередньої оцінки.

Найбільший фінансовий ефект для бізнесу від діяльності Офісу бізнес-омбудсмена був зафіксований у Києві (3,627 мільярда гривень), Миколаївської області (1,834 мільярда гривень) та Дніпропетровській області (1,7 мільярда гривень).

Як повідомляв УНІАН, Офіс бізнес-омбудсмена за 1,5 роки роботи в Україні заощадив бізнесу 5 мільярдів гривень.

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України підготувало законопроект про Офісі бізнес-омбудсмена, що надає йому повноваження доступу до інформації і регулює його взаємодія з державними органами.

У разі прийняття парламентом, документ на законодавчому рівні створить в Україні інститут бізнес-омбудсмена як незалежної організації, яка допомагатиме бізнесу в захисті прав на підприємницьку діяльність.

Ідея відкриття в Україні Офісу бізнес-омбудсмена як представника інтересів бізнесу в органах влади була озвучена навесні 2014 року. До грудня 2014 року був сформований попередній набір функцій, якими планували наділити бізнес-омбудсмена, а також набір вимог до кандидатури бізнес-омбудсмена. 22 грудня 2014 року на цю посаду був призначений литовець Альгірдас Шемета, який раніше обіймав посаду єврокомісара.

Активну діяльність в якості неурядової організації Офіс почав здійснювати з 20 травня 2015 року.