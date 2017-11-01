Влада США заборонила громадянам брати участь в енергетичних проектах РФ

Міністерство фінансів США у вівторок, 31 жовтня, заборонило американським громадянам і компаніям надання, вивезення або реекспорт товарів, послуг (за винятком фінансових) або технологій в підтримку розвідки чи видобутку для глибоководних, арктичних шельфових або сланцевих проектів, які можуть видобувати нафту в РФ або морській зоні, затвердженої РФ, передає DW.

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У своєму розпорядженні американський Мінфін посилається на постанову від 2014 року про блокування власності осіб, "які сприяють розвитку ситуації на Україні", та на заходи щодо протидії впливу Росії в Європі і Євразії. Нова міра буде застосовуватися щодо проектів, реалізація яких розпочнеться 29 січня 2018 року або пізніше.

В кінці вересня Мінфін США повідомив про нові санкції щодо Росії, які вступлять в силу в кінці листопада 2017 року. Зокрема, обмежувальні заходи передбачають скорочення максимального терміну ринкового фінансування потрапили під санкції російських банків до 14 днів, а нафтогазових компаній - до 60 днів.

Як повідомляв УНІАН, вартість нафти знову оновила дворічний максимум.