Україна і Канада домовилися про співпрацю в освоєнні космосу

Державне космічне агентство України Канадське космічне агентство підписали Меморандум про взаєморозуміння. Як повідомляє Урядовий портал, церемонія підписання відбулася в Монреалі в рамках офіційного візиту прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана.

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Зазначається, що підписаний документ створює нові перспективи для взаємовигідного співробітництва між державами в одній з найбільш технологічних сфер економіки - в галузі освоєння космосу.

За словами Гройсмана, підписання цього документа відкриває нові можливості і стане новою сторінкою у співпраці України і Канади.

"Можливості України і Канади можна об'єднати і впровадити конкурентний продукт для виходу на світовий ринок", - сказав прем'єр.

У прес-службі українського уряду нагадали, що Україна та Канада обговорюють низку спільних проектів. Зокрема, з будівництва літака Ан-132 (двигуни до нього поставляє Pratt & Whitney Canada), створення стартового комплексу для космічних запусків у канадській провінції Нова Скотія (проект планують реалізувати компанія Maritime Launch Services і Державне підприємство "Конструкторське бюро "Південне" імені М. К. Янгеля), а також проект кооперації канадських і українських підприємств у запуску наносупутників з допомогою ракети-носія "Микроспейс-2".

Як повідомляв УНІАН, глава українського уряду 28 жовтня - 1 листопада перебував з офіційним візитом в Канаді.

30 жовтня в Оттаві (Канада) відбувся українсько-канадський бізнес-форум за участю прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана.