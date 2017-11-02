Україна і Канада домовилися про співпрацю в освоєнні космосу

09:32, 02 листопада 2017
Різне
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Прем'єр зазначив, що можливості України і Канади можна об'єднати та впровадити конкурентний продукт для виходу на світовий ринок.

Зліт

Державне космічне агентство України Канадське космічне агентство підписали Меморандум про взаєморозуміння. Як повідомляє Урядовий портал, церемонія підписання відбулася в Монреалі в рамках офіційного візиту прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана.

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Зазначається, що підписаний документ створює нові перспективи для взаємовигідного співробітництва між державами в одній з найбільш технологічних сфер економіки - в галузі освоєння космосу.

За словами Гройсмана, підписання цього документа відкриває нові можливості і стане новою сторінкою у співпраці України і Канади.

"Можливості України і Канади можна об'єднати і впровадити конкурентний продукт для виходу на світовий ринок", - сказав прем'єр.

У прес-службі українського уряду нагадали, що Україна та Канада обговорюють низку спільних проектів. Зокрема, з будівництва літака Ан-132 (двигуни до нього поставляє Pratt & Whitney Canada), створення стартового комплексу для космічних запусків у канадській провінції Нова Скотія (проект планують реалізувати компанія Maritime Launch Services і Державне підприємство "Конструкторське бюро "Південне" імені М. К. Янгеля), а також проект кооперації канадських і українських підприємств у запуску наносупутників з допомогою ракети-носія "Микроспейс-2".

Як повідомляв УНІАН, глава українського уряду 28 жовтня - 1 листопада перебував з офіційним візитом в Канаді.

30 жовтня в Оттаві (Канада) відбувся українсько-канадський бізнес-форум за участю прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана.

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Теги: #бізнес-форум#освоєння космосу