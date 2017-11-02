На Житомирщині спрямують 1,7 млн грн на компенсації тваринникам за апарати індивідуального доїння

На Житомирщині спрямують 1,7 млн грн на компенсації тваринникам за придбання апаратів індивідуального доїння корів. Як передає кореспондент УНІАН, за таке рішення сьогодні проголосували більшість депутатів Житомирської обласної ради.

Для цього депутати збільшили фінансування на закупівлю апаратів індивідуального доїння для жителів області за діючою Програмою розвитку агропромислового комплексу Житомирської області на 2016-2020 роки.

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«Загальна сума відшкодувань вартості апаратів індивідуального доїння корів за заявками, які надійшли від жителів області, складає 1,67 млн грн. Тому депутати перерозподілили кошти з інших напрямків, де є вільні залишки, та додатково направили ще 200 тис. грн, щоб мати змогу виплатити компенсації тим, хто придбав апарати та звернувся за відшкодуванням», - уточнили УНІАН у прес-службі Житомирської облдержадміністрації.

Таким чином, на вказані цілі спрямують 1,67 млн грн для компенсацій тим, хто придбав апарати та звернувся за відшкодуванням.

Загалом же, жителі області, за оперативними даними, вже подали більше 200 заявок на відшкодування вартості установок індивідуального доїння корів.

Як повідомляв УНІАН, житомирська область лідирує за темпами росту зарплати - майже на 45% за рік.